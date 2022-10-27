Ни жив, ни мертв (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
6.82010, Dead Awake
Фэнтези, Триллер89 мин18+
О фильме
После преждевременной гибели своих родителей в автомобильной аварии, главный герой фильма – Дилан О’Рорк замкнулся в себе. Разорвав отношения с бывшими школьными друзьями и любимой девушкой, он устроился работать в похоронное бюро. Его владелец сочувствует Дилану и уговаривает вернуться к прежней жизни. Но после десяти лет добровольного одиночества это не так просто сделать, как кажется. Иногда, чтобы возродиться, нужно… умереть. Пусть и понарошку. С помощью владельца бюро Дилан разыгрывает собственные похороны, чтобы посмотреть, кто придет с ним проститься. И тут в игру вступают совсем другие силы.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb