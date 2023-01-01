Потерянный талисман
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Потерянный талисман
8.42023, Dr. Cheon and the lost talisman
Комедии, Фэнтези94 мин18+
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Потерянный талисман (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Экзорцисты-скептики выезжают на вызов, чтобы заработать денег, но оказываются перед настоящим демоном. Комедийный фэнтези-боевик из Южной Кореи с динамичным сюжетом про магию и поиск разгадок.

Дед Доктора Чхона был величайшим шаманом, который искренне верил в связь с потусторонним миром. А вот его внук даже не допускает такой мысли, хотя и зарабатывает в этой сфере. Он делает на YouTube популярные ролики, в которых рассказывает о паранормальных явлениях. Когда к нему обращаются клиенты, он вместе с ассистентом подстраивает все так, чтобы те были уверены: ритуал изгнания нечисти состоялся и жертва была спасена. Сам Чхон убежден, что у его заказчиков просто нежная психика и таким образом он избавляет их от тревоги. Но однажды напарники приезжают изгонять призрака, якобы вселившегося в девочку, и впервые сталкиваются с реальным демоном. С этого случая для Чхона начнется череда приключений, которые он в здравом уме даже не мог себе представить.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Фэнтези

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянный талисман»

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