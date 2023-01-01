Потерянный талисман (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Экзорцисты-скептики выезжают на вызов, чтобы заработать денег, но оказываются перед настоящим демоном. Комедийный фэнтези-боевик из Южной Кореи с динамичным сюжетом про магию и поиск разгадок.
Дед Доктора Чхона был величайшим шаманом, который искренне верил в связь с потусторонним миром. А вот его внук даже не допускает такой мысли, хотя и зарабатывает в этой сфере. Он делает на YouTube популярные ролики, в которых рассказывает о паранормальных явлениях. Когда к нему обращаются клиенты, он вместе с ассистентом подстраивает все так, чтобы те были уверены: ритуал изгнания нечисти состоялся и жертва была спасена. Сам Чхон убежден, что у его заказчиков просто нежная психика и таким образом он избавляет их от тревоги. Но однажды напарники приезжают изгонять призрака, якобы вселившегося в девочку, и впервые сталкиваются с реальным демоном. С этого случая для Чхона начнется череда приключений, которые он в здравом уме даже не мог себе представить.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Фэнтези
Рейтинг
- КСРежиссёр
Ким
Сон-щик
- КДАктёр
Кан
Дон-вон
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- ИАктриса
Исом
- ЛДАктёр
Ли
Дон-хви
- ПСАктриса
Пак
Со-и
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- ЧБАктриса
Чу
Бо-би
- ПКАктриса
Пак
Кён-хе
- ЛГАктёр
Ли
Гю-хо
- МСАктёр
Мун
Сон-хён
- КССценарист
Ким
Сон-щик
- ЧСПродюсер
Чо
Сон-мин
- РСПродюсер
Рю
Сын-ван
- ХХПродюсер
Хо
Хён-гю
- ПДХудожница
Пэ
Джон-юн
- ЯХОператор
Ян
Хён-сок
- НККомпозитор
Нэнэ
Кан
- ЕЭРежиссёр дубляжа
Екатерина
Энтелис
- КЧЗвукорежиссёр
Ким
Чхан-соп
- СКПереводчик
Саша
Кучина