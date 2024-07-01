Вождь орков (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Трое воинов сопровождают гонца с важным известием королю, пока за ними охотится отряд орков. Сумеют ли герои выполнить миссию и защититься от врагов, расскажет «Вождь орков», фильм с эпичным экшеном в жанре фэнтези.



У Ориона, Грифф и Арио важное задание: им нужно убедиться, что безымянный Посланник доставит королю секретные новости. Мрачный маг не может поделиться знаниями даже со спутниками, и полностью сосредоточен на миссии. Однако неприятности не заставляют себя ждать: после встречи с воинственными обитателями леса, путешественники привлекают внимание вождя орков и его последователей. Движимые ненавистью к людям, орки хотят расправиться с маленькой группой Посланника. Но смелые воины будут держаться до конца.



Финал этого противостояния вы увидите, если включите фэнтези «Вождь орков» (2024)




