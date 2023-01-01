Гильдия убийц (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После окончания жестоких Русалочьих войн Илиада подвергается нападению тёмных сил. Чтобы защитить город, Смерть заключает сделку с отважным бойцом Аттикусом, погибшим в последней битве.
Легендарный город Илиада выстоял в кровожадных Русалочьих войнах, но попал в осаду со стороны тёмных сил. Хранители, призванные поддерживать мир, закрывают глаза на коррупцию и заговоры, и в городе начинается настоящий хаос. В ситуацию вмешивается Смерть и предлагает сделку легендарному воителю Аттикусу, погибшему во время морской битвы. Выполнив просьбу Смерти, он сможет вернуться к жизни, но у этого дара есть цена.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыФэнтези
Рейтинг
- СБРежиссёр
Стюарт
Бреннан
- ЛМАктёр
Лора
Мастерс
- СБАктёр
Стюарт
Бреннан
- РМАктриса
Розанна
Майлз
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- КЭАктёр
Крис
Эйр
- ЖБАктёр
Жарро
Бенжамен
- КЛАктриса
Кара
Лили Хэйуорт
- ДБАктёр
Дэниэл
Брюс
- СБСценарист
Стюарт
Бреннан
- СБПродюсер
Стюарт
Бреннан
- ГУПродюсер
Гарет
Уайли
- АМХудожница
Анастасия
Михайлова
- МПМонтажёр
Марк
Пол Уэйк
- ДМОператор
Дуглас
Милсом