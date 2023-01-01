Гильдия убийц
Wink
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Гильдия убийц
6.32023, Assassin's Guild
Фэнтези99 мин18+

Гильдия убийц (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После окончания жестоких Русалочьих войн Илиада подвергается нападению тёмных сил. Чтобы защитить город, Смерть заключает сделку с отважным бойцом Аттикусом, погибшим в последней битве.

Легендарный город Илиада выстоял в кровожадных Русалочьих войнах, но попал в осаду со стороны тёмных сил. Хранители, призванные поддерживать мир, закрывают глаза на коррупцию и заговоры, и в городе начинается настоящий хаос. В ситуацию вмешивается Смерть и предлагает сделку легендарному воителю Аттикусу, погибшему во время морской битвы. Выполнив просьбу Смерти, он сможет вернуться к жизни, но у этого дара есть цена.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Фэнтези

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