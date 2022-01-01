Город золотого паука (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Трое искателей приключений отправляются в подземный город, полный немыслимых богатств. Китайский комедийный экшен в духе франшизы «Мумия».



Существует миф о великом золотом городе, который находится глубоко под землей и где хранятся несметные богатства, а главное из них — тайна вечной жизни. Молодой исследователь Сым Цун не раз слышал эту историю, а его отец давным-давно и вовсе пропал в экспедиции, пытаясь отыскать легендарное место. Однако неожиданно отец объявляется, причем отлично сохранившимся, потому что, к счастью, был забальзамирован. Когда к Сым Цуну обращается тайский богач Сян Е, мечтающий завладеть чудесным секретом города, сын с отцом и подружкой отправляются в опасное, но увлекательное путешествие. Там, на глубине 10 000 метров их встретит золотой паук, безобразное существо, охраняющее город.



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