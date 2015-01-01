Путешествие к берегу (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Муж Мидзуки, Юсукэ, утонул в море три года назад. Когда он неожиданно возвращается домой, она не кажется удивленной, еe интересует, почему так долго муж не возвращался домой, и что его могло задержать. Мидзуки и Юсукэ решают отправиться в путешествие.



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