Путешествие к берегу (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
7.22015, Kishibe no tabi
Фэнтези, Мелодрамы122 мин12+
Сюжет
Муж Мидзуки, Юсукэ, утонул в море три года назад. Когда он неожиданно возвращается домой, она не кажется удивленной, еe интересует, почему так долго муж не возвращался домой, и что его могло задержать. Мидзуки и Юсукэ решают отправиться в путешествие.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb