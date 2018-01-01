Навигатор. Средневековая Одиссея (фильм, 1988) смотреть онлайн

Приключенческое фэнтези режиссера Винсента Уорда («Куда приводят мечты») о жителях средневековой английской деревни, которые оказались в Новой Зеландии 1980-х, пытаясь спастись от чумы. XIV век. В Англии бушует черная смерть, которая пока обходит стороной маленькую горную деревушку в графстве Камбрия. Подростка Гриффина посещают странные видения, в которых он замечает знаки, подсказывающие, как избежать страшной болезни. При поддержке Коннора, местного героя и кумира мальчика, Гриффин вместе с небольшой группой местных жителей идет в пещеры, чтобы прорыть ход на другую сторону мира и водрузить там шпиль со священным крестом. Но странный подземный тоннель переносит их в XX век.



Навигатор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.