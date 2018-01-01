Wink
Фильмы
Навигатор. Средневековая Одиссея
Актёры и съёмочная группа фильма «Навигатор. Средневековая Одиссея»

Актёры и съёмочная группа фильма «Навигатор. Средневековая Одиссея»

Режиссёры

Винсент Уорд

Винсент Уорд

Vincent Ward
Режиссёр

Актёры

Брюс Лайонс

Брюс Лайонс

Bruce Lyons
АктёрConnor
Крис Хейвуд

Крис Хейвуд

Chris Haywood
АктёрArno
Хэмиш МакФарлейн

Хэмиш МакФарлейн

Hamish Gough
АктёрGriffin (в титрах: Hamish McFarlane)
Ноэль Эпплби

Ноэль Эпплби

Noel Appleby
АктёрUlf
Пол Ливингстон

Пол Ливингстон

Paul Livingston
АктёрMartin
Сара Пирс

Сара Пирс

Sarah Peirse
АктрисаLinnet
Марк Уитли

Марк Уитли

Mark Wheatley
АктёрTog 1
Тони Херберт

Тони Херберт

Tony Herbert
АктёрTog 2
Джессика Кардифф-Смит

Джессика Кардифф-Смит

Jessica Cardiff-Smith
АктрисаEsme

Сценаристы

Винсент Уорд

Винсент Уорд

Vincent Ward
Сценарист

Продюсеры

Джон Мэйнард

Джон Мэйнард

John Maynard
Продюсер

Монтажёры

Джон Скотт

Джон Скотт

John Scott
Монтажёр

Операторы

Джефри Симпсон

Джефри Симпсон

Geoffrey Simpson
Оператор