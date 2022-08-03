Мой призрачный сосед (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Чон Сери – с виду обычная студентка, подрабатывающая в кафе. Но у нее есть тайна: она может видеть призраков. Большинство из них не помнит, что привело к их гибели, и Сон Чжичхан – как раз из таких. Он начинает преследовать Чон Сери в надежде, что она поможет ему разобраться в своей смерти. Возможно, трагедия как-то связана с тем, что Чжичхан – наследник огромной государственной корпорации.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb