Мой призрачный сосед
Wink
Фильмы
Мой призрачный сосед
8.12022, Ossakhan donggeo
Мелодрама, Фэнтези107 мин18+

Мой призрачный сосед (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Чон Сери – с виду обычная студентка, подрабатывающая в кафе. Но у нее есть тайна: она может видеть призраков. Большинство из них не помнит, что привело к их гибели, и Сон Чжичхан – как раз из таких. Он начинает преследовать Чон Сери в надежде, что она поможет ему разобраться в своей смерти. Возможно, трагедия как-то связана с тем, что Чжичхан – наследник огромной государственной корпорации.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb