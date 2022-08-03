Фэнтезийный боевик Чжана Имоу — фильм «Герой» 2002 года — величественная притча о долге, жертве и цене мира.



В далеком прошлом Китай был разделен на семь королевств, которые воевали друг с другом. Император Цинь решил положить конец этой братоубийственной распре и объединить страну под своим началом. Далеко не все были готовы ему покориться, и враги подослали к Циню трех наемных убийц. Вскоре во дворце правителя появляется Безымянный — герой, который утверждает, что расправился со всеми убийцами. В благодарность за это император разрешает Безымянному приблизиться к нему и рассказать о произошедшем. Но каждое слово героя обнажает все новые слои правды.



Чжан Имоу превращает кино в визуальную поэму: цвета, музыка, поединки, больше похожие на танец. Смотреть фильм «Герой» стоит как ради эстетического удовольствия, так и ради того, чтобы найти ответ на вопрос: что такое истинный героизм — безусловная победа или готовность пожертвовать собой ради других?

