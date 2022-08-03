О фильме
Фэнтезийный боевик Чжана Имоу — фильм «Герой» 2002 года — величественная притча о долге, жертве и цене мира.
В далеком прошлом Китай был разделен на семь королевств, которые воевали друг с другом. Император Цинь решил положить конец этой братоубийственной распре и объединить страну под своим началом. Далеко не все были готовы ему покориться, и враги подослали к Циню трех наемных убийц. Вскоре во дворце правителя появляется Безымянный — герой, который утверждает, что расправился со всеми убийцами. В благодарность за это император разрешает Безымянному приблизиться к нему и рассказать о произошедшем. Но каждое слово героя обнажает все новые слои правды.
Чжан Имоу превращает кино в визуальную поэму: цвета, музыка, поединки, больше похожие на танец. Смотреть фильм «Герой» стоит как ради эстетического удовольствия, так и ради того, чтобы найти ответ на вопрос: что такое истинный героизм — безусловная победа или готовность пожертвовать собой ради других?
Рейтинг
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- Актёр
Джет
Ли
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- Актриса
Чжан
Цзыи
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ЧДАктёр
Чэнь
Даомин
- ЛЧАктёр
Лю
Чжунъюань
- ЧТАктёр
Чжэн
Тяньюн
- ЦЯАктёр
Цинь
Янь
- ЧСАктёр
Чанг
Сяо Янг
- ЧИСценарист
Чжан
Имоу
- ВБСценарист
Ван
Бинь
- ЧИПродюсер
Чжан
Имоу
- УКПродюсер
Уильям
Кун
- ХЧХудожник
Хань
Чжун
- ЛЮХудожник
Лю
Юн Ци
- ЭВХудожница
Эми
Вада
- ЭЛМонтажёр
Энджи
Лам
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- ТДКомпозитор
Тань
Дунь