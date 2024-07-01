Жуткая семейка
Wink
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Жуткая семейка
8.72021, Una famiglia mostruosa
Фэнтези, Комедия91 мин18+

Жуткая семейка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Выходя замуж, любая девушка осознает, что выходит замуж не только за него, но и за всю его семью. Молодожены Луана и Адальберто узнают, что скоро станут родителями, и молодому супругу ничего не остается, как представить свою прекрасную жену семье. Но Луана себе даже не представляет, что она породнилась с вампирами, зомби, ведьмами и призраками.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жуткая семейка»