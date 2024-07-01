Жуткая семейка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Выходя замуж, любая девушка осознает, что выходит замуж не только за него, но и за всю его семью. Молодожены Луана и Адальберто узнают, что скоро станут родителями, и молодому супругу ничего не остается, как представить свою прекрасную жену семье. Но Луана себе даже не представляет, что она породнилась с вампирами, зомби, ведьмами и призраками.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВДРежиссёр
Вольфанго
Де Биази
- ЭРАктриса
Эмануэла
Реи
- ККАктёр
Кристиано
Каккамо
- МГАктёр
Массимо
Гини
- Актриса
Люсия
Оконе
- ППАктёр
Паскуале
Петроло
- ИСАктриса
Илария
Спада
- ПКАктёр
Паоло
Калабрези
- ББАктриса
Барбара
Буше
- ПФАктёр
Пиппо
Франко
- СЧАктриса
Сара
Чокка
- ВСАктёр
Винченцо
Себастьяни
- АСАктриса
Алессандра
Скарчи
- МЛАктёр
Массимо
Лопез
- ПРАктёр
Паоло
Руффини
- ГКАктёр
Габриэле
Кристини
- ВДСценарист
Вольфанго
Де Биази
- АБСценарист
Алессандро
Бенчивенни
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано
- СКМонтажёр
Стефано
Кьеркье
- РФОператор
Роберто
Форца