Жуткая семейка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Выходя замуж, любая девушка осознает, что выходит замуж не только за него, но и за всю его семью. Молодожены Луана и Адальберто узнают, что скоро станут родителями, и молодому супругу ничего не остается, как представить свою прекрасную жену семье. Но Луана себе даже не представляет, что она породнилась с вампирами, зомби, ведьмами и призраками.

