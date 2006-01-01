Идеальное создание
Wink
Фильмы
Идеальное создание
7.32006, Perfect Creature
Ужасы, Фантастика83 мин18+

Идеальное создание (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Триста лет люди и вампиры жили рядом. И вот однажды смертельный вирус из тайной правительственной лаборатории вырвался на свободу и заразил безумием одного вампира. Но это грозит привести к жестокой войне, кровавой бойне между людьми и вампирами, если полицейская Лили не остановит безумца…

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Страна
Новая Зеландия, Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное создание»