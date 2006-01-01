Идеальное создание (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Триста лет люди и вампиры жили рядом. И вот однажды смертельный вирус из тайной правительственной лаборатории вырвался на свободу и заразил безумием одного вампира. Но это грозит привести к жестокой �войне, кровавой бойне между людьми и вампирами, если полицейская Лили не остановит безумца…
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СтранаНовая Зеландия, Великобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- ЛГАктёр
Лео
Грегори
- СУАктёр
Скотт
Уиллс
- СУАктёр
Стюарт
Уилсон
- Актёр
Крэйг
Холл
- РМАктёр
Робби
Магасива
- ЛДАктриса
Лорен
Джексон
- ПМАктёр
Питер
МакКоли
- ГДАктёр
Глен
Дрэйк
- СУАктёр
Стефан
Уре
- ДСАктёр
Джон
Самнер
- РТАктёр
Рой
Таймана
- АМАктёр
Аарон
Мерфи
- СМАктёр
Скотт
Моррисон
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- ТСПродюсер
Тим
Сандерс
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ПДПродюсер
Питер
Джеймс
- ФАХудожник
Филип
Айви
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- ККХудожница
Кирсти
Камерон
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли