Идеальное создание (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Триста лет люди и вампиры жили рядом. И вот однажды смертельный вирус из тайной правительственной лаборатории вырвался на свободу и заразил безумием одного вампира. Но это грозит привести к жестокой �войне, кровавой бойне между людьми и вампирами, если полицейская Лили не остановит безумца…



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