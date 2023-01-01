Ворон 3: Спасение (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После смерти на электрическом стуле в ночь своего совершеннолетия, Алекс смог вернуться оттуда, откуда нет дороги. В облике неуязвимого Ворона он пришел в этот мир, чтобы отомстить убийце своей девушк�и и жестоким полицейским, покрывающим кровавого маньяка.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- Актриса
Кирстен
Данст
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- Актёр
Эрик
Мэбиас
- ГШАктёр
Грант
Шод
- ДЖАктёр
Дэвид
Жан Томас
- ГВАктриса
Гэбриэлль
Вудс
- Актриса
Джоди
Лин О’Киф
- ДСАктёр
Дэвид
Стивенс
- ДМАктёр
Дэйл
Мидкифф
- ЧЙСценарист
Чип
Йоханнессен
- ДОСценарист
Джеймс
О’Барр
- АКПродюсер
Алессандро
Камон
- ДМПродюсер
Джефф
Мост
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ТМХудожник
Том
Мейер
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- КЧОператор
Кэролин
Чен
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами