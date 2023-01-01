Ворон 3: Спасение
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Ворон 3: Спасение
8.91999, The Crow: Salvation
Ужасы, Криминал97 мин18+

Ворон 3: Спасение (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После смерти на электрическом стуле в ночь своего совершеннолетия, Алекс смог вернуться оттуда, откуда нет дороги. В облике неуязвимого Ворона он пришел в этот мир, чтобы отомстить убийце своей девушки и жестоким полицейским, покрывающим кровавого маньяка.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ворон 3: Спасение»

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