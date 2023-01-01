Шерлок младший (фильм, 1924) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Б.Китон - киномеханик, который мечтает быть знаменитым детективом, как Шерлок Холмс. Влюбленный в прекрасную девушку, он дарит ей шоколад и кольцо, но другой поклонник также соревнуется за ее внимание. Киномеханик безуспешно пытается выследить своего соперника, коварного типа, который украл часы из дома девушки и, заложив их, купил ей огромную коробку конфет.
Ложно обвиненный в преступлении семьей девушки, убитый горем, Китон засыпает на работе во время демонстрации фильма. Ему снится, что он «входит» в экран и взаимодействует с персонажами фильма - теперь разыгрывающими ситуацию с украденными драгоценностями. Китон здесь выступает как детектив - «Шерлок младший», который, расследуя преступление, попадает во множество комедийных ситуаций.
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Рейтинг
- БКРежиссёр
Бастер
Китон
- БКАктёр
Бастер
Китон
- КМАктриса
Кэтрин
МакГуайр
- ДКАктёр
Джо
Китон
- ЭКАктёр
Эрвин
Коннелли
- УКАктёр
Уорд
Крэйн
- ДКАктриса
Джейн
Коннелли
- ДДАктёр
Джордж
Дэвис
- ДДАктриса
Дорис
Дин
- КФАктриса
Кристин
Френсис
- БЭАктриса
Бетси
Энн Хисл
- КМАктёр
Кьюпи
Морган
- СМАктёр
Стив
Мерфи
- ДПАктёр
Джон
Патрик
- ФУАктёр
Форд
Уэст
- ЖССценарист
Жан
С. Хавез
- БКПродюсер
Бастер
Китон
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Шенк
- КУХудожница
Клер
Уэст
- БКМонтажёр
Бастер
Китон
- ЭЛОператор
Элджин
Лесли
- РИКомпозитор
Роберт
Израэль
- БККомпозитор
Бет
Кастер