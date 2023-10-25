Новогодние приключения в июле (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.72008, Новогодние приключения в июле
Фэнтези, Мюзикл73 мин18+
О фильме
Двое юных непосед прямо из летнего лагеря попадают в виртуальный мир, куда их затаскивает зловредный компьютерный Гала-Вирус, мечтающий уничтожить все земные праздники и особенно Новый год, естественно, вместе с Дедом Морозом. Но Гала-Вирус явно недооценил современных детишек — те с легкостью проходят несколько компьютерных уровней, выдерживают все испытания и блестяще справляются с опасным противником.
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
- ИПРежиссёр
Иван
Павлов
- ЕТРежиссёр
Елена
Турова
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ПААктёр
Павел
Адамчиков
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- КМАктёр
Константин
Михаленко
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ВКАктёр
Василий
Кубекин
- ЕТСценарист
Елена
Турова
- АГОператор
Андрей
Герасимчик