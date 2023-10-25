Новогодние приключения в июле (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Двое юных непосед прямо из летнего лагеря попадают в виртуальный мир, куда их затаскивает зловредный компьютерный Гала-Вирус, мечтающий уничтожить все земные праздники и особенно Новый год, естественно, вместе с Дедом Морозом. Но Гала-Вирус явно недооценил современных детишек — те с легкостью проходят несколько компьютерных уровней, выдерживают все испытания и блестяще справляются с опасным противником.

