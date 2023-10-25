Новогодние приключения в июле
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Новогодние приключения в июле

Новогодние приключения в июле (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.72008, Новогодние приключения в июле
Фэнтези, Мюзикл73 мин18+

О фильме

Двое юных непосед прямо из летнего лагеря попадают в виртуальный мир, куда их затаскивает зловредный компьютерный Гала-Вирус, мечтающий уничтожить все земные праздники и особенно Новый год, естественно, вместе с Дедом Морозом. Но Гала-Вирус явно недооценил современных детишек — те с легкостью проходят несколько компьютерных уровней, выдерживают все испытания и блестяще справляются с опасным противником.

Страна
Беларусь
Жанр
Мюзикл, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

4.1 КиноПоиск