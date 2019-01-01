Русалка на суше
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Русалка на суше

Русалка на суше (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.62019, Mermaid Down
Ужасы, Триллер90 мин18+
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О фильме

Двое рыбаков ловят русалку, чтобы отрубить ей хвост и обогатиться. Однако в их планы вмешивается доктор Байер – безумный психиатр, ставящий опыты на девушках с разнообразными расстройствами. Он выкрадывает тело русалки, чтобы проводить над ней леденящие кровь эксперименты. Удастся ли бедняжке дать отпор бесчеловечным людям?

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалка на суше»