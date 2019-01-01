Русалка на суше (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.62019, Mermaid Down
Ужасы, Триллер90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Двое рыбаков ловят русалку, чтобы отрубить ей хвост и обогатиться. Однако в их планы вмешивается доктор Байер – безумный психиатр, ставящий опыты на девушках с разнообразными расстройствами. Он выкрадывает тело русалки, чтобы проводить над ней леденящие кровь эксперименты. Удастся ли бедняжке дать отпор бесчеловечным людям?
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДГРежиссёр
Дж�еффри
Греллман
- МКАктриса
Мегган
Кайзер
- ФААктёр
Филлип
Андре Ботельо
- АБАктриса
Александра
Бокова
- ДХАктриса
Джессика
Хонор Карлтон
- МТАктриса
Меган
Тереза Риппи
- КБАктриса
Кэролайн
Бэмфорд
- ЭГАктриса
Эмбер
Гастон
- ЭКАктриса
Эшли
Корделия
- БКАктёр
Берт
Калвер
- ДГСценарист
Джеффри
Греллман
- ДГМонтажёр
Джеффри
Греллман
- ТГОператор
Терра
Гутманн Гонсалес
- КЛКомпозитор
Кристофер
Лорд
- ЭШКомпозитор
Э.
Шеперд Стивенсон