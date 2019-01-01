Русалка на суше (фильм, 2019) смотреть онлайн

Двое рыбаков ловят русалку, чтобы отрубить ей хвост и обогатиться. Однако в их планы вмешивается доктор Байер – безумный психиатр, ставящий опыты на девушках с разнообразными расстройствами. Он выкрадывает тело русалки, чтобы проводить над ней леденящие кровь эксперименты. Удастся ли бедняжке дать отпор бесчеловечным людям?



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