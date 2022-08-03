Счастливый Лазарь (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.02018, Lazzaro felice
Фэнтези, Драма122 мин18+
О фильме
В крошечной итальянской деревеньке Инвиолата время остановилось в буквальном смысле слова. Местные жители принадлежат сказочной маркизе де Луна, которая нещадно использует их труд. Всe меняется в один из визитов семьи патронов в Инвиолату. Молодой аристократичный Танкреди заводит дружбу с Лазарем - прекрасным и простодушным деревенским юношей. Фантастические коллизии их отношений полностью разрушат привычный быт деревенских жителей и приведут к практически библейскому апокалипсису их маленького мирка.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АРРежиссёр
Аличе
Рорвахер
- АТАктёр
Адриано
Тардиоло
- АГАктриса
Агнесса
Грациани
- Актриса
Альба
Рорвахер
- ЛЧАктёр
Лука
Чиковани
- ТРАктёр
Томмазо
Раньо
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- НБАктёр
Наталино
Балассо
- КТАктёр
Карло
Тармати
- НБАктриса
Николетта
Браски
- АРСценарист
Аличе
Рорвахер
- ККПродюсер
Карло
Кресто-Дина
- АЕПродюсер
Александра
Енохсберг
- НКМонтажёр
Нелли
Кветье
- ЭЛОператор
Элен
Лувар