В крошечной итальянской деревеньке Инвиолата время остановилось в буквальном смысле слова. Местные жители принадлежат сказочной маркизе де Луна, которая нещадно использует их труд. Всe меняется в один из визитов семьи патронов в Инвиолату. Молодой аристократичный Танкреди заводит дружбу с Лазарем - прекрасным и простодушным деревенским юношей. Фантастические коллизии их отношений полностью разрушат привычный быт деревенских жителей и приведут к практически библейскому апокалипсису их маленького мирка.

