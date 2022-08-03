Счастливый Лазарь
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Счастливый Лазарь

Счастливый Лазарь (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.02018, Lazzaro felice
Фэнтези, Драма122 мин18+

О фильме

В крошечной итальянской деревеньке Инвиолата время остановилось в буквальном смысле слова. Местные жители принадлежат сказочной маркизе де Луна, которая нещадно использует их труд. Всe меняется в один из визитов семьи патронов в Инвиолату. Молодой аристократичный Танкреди заводит дружбу с Лазарем - прекрасным и простодушным деревенским юношей. Фантастические коллизии их отношений полностью разрушат привычный быт деревенских жителей и приведут к практически библейскому апокалипсису их маленького мирка.

Страна
Германия, Италия, Франция, Швейцария
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb