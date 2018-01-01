Wink
Счастливый Лазарь
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливый Лазарь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливый Лазарь»

Режиссёры

Аличе Рорвахер

Alice Rohrwacher
Режиссёр

Актёры

Адриано Тардиоло

Adriano Tardiolo
АктёрLazzaro
Агнесса Грациани

Agnese Graziani
АктрисаAntonia bambina
Альба Рорвахер

Alba Rohrwacher
АктрисаAntonia
Лука Чиковани

Luca Chikovani
АктёрTancredi giovane
Томмазо Раньо

Tommaso Ragno
АктёрTancredi adulto
Серхи Лопес

Sergi López
АктёрUltimo
Наталино Балассо

Natalino Balasso
АктёрNicola
Карло Тармати

Carlo Tarmati
АктёрCarletto
Николетта Браски

Nicoletta Braschi
АктрисаMarchesa Alfonsina De Luna

Сценаристы

Аличе Рорвахер

Alice Rohrwacher
Сценарист

Продюсеры

Карло Кресто-Дина

Carlo Cresto-Dina
Продюсер
Александра Енохсберг

Alexandra Henochsberg
Продюсер

Монтажёры

Нелли Кветье

Nelly Quettier
Монтажёр

Операторы

Элен Лувар

Hélène Louvart
Оператор