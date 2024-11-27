Невидимки (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Невидимки
7.62024, The Invisibles
Фантастика, Фэнтези111 мин18+

Мужчина, чей брак готов вот-вот развалиться, понимает, что люди вокруг больше его не видят. Фэнтезийная драма «Невидимки» — фильм с Тимом Блейком Нельсоном и Брюсом Гринвудом о скорби и потере.

Чарли уже давно потерял интерес к работе, его брак трещит по швам, и он не может отделаться от ощущения, что стал невидимым для окружающих. Однако вскоре Чарли буквально начинает исчезать, и люди перестают на него реагировать. Он переносится в причудливый параллельный мир, где обитают такие же как и он — забытые и невидимые, пережившие страшную трагедию или обиду. Все его товарищи по несчастью сдались и уже не уверены, хотят ли возвращаться назад, туда, где их один раз уже отвергли.

Сумеет ли Чарли выбраться из лимба, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Невидимки» онлайн на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb