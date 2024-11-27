Невидимки (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Мужчина, чей брак готов вот-вот развалиться, понимает, что люди вокруг больше его не видят. Фэнтезийная драма «Невидимки» — фильм с Тимом Блейком Нельсоном и Брюсом Гринвудом о скорби и потере.



Чарли уже давно потерял интерес к работе, его брак трещит по швам, и он не может отделаться от ощущения, что стал невидимым для окружающих. Однако вскоре Чарли буквально начинает исчезать, и люди перестают на него реагировать. Он переносится в причудливый параллельный мир, где обитают такие же как и он — забытые и невидимые, пережившие страшную трагедию или обиду. Все его товарищи по несчастью сдались и уже не уверены, хотят ли возвращаться назад, туда, где их один раз уже отвергли.



Сумеет ли Чарли выбраться из лимба, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Невидимки» онлайн на Wink.

