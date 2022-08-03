Служители зла (фильм, 1993) смотреть онлайн

Династия Юань. Влиятельные кланы бесстрашных воинов и магов борются за обладание мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь, ибо древняя легенда гласит: тот, кто станет их хозяином, будет править миром. Царство стонет от бессмысленных распрей и жестоких сражений, и вскоре становится ясно, что остановить кровопролитие сможет лишь бесстрашный юноша Мокэй, поклявшийся отомстить за убитого отца вождям враждующих кланов.

