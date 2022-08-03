8.31993, Yi tin to lung gei: Moh gaau gaau jue
Фэнтези, Боевик96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Служители зла (фильм, 1993) смотреть онлайн
О фильме
Династия Юань. Влиятельные кланы бесстрашных воинов и магов борются за обладание мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь, ибо древняя легенда гласит: тот, кто станет их хозяином, будет править миром. Царство стонет от бессмысленных распрей и жестоких сражений, и вскоре становится ясно, что остановить кровопролитие сможет лишь бесстрашный юноша Мокэй, поклявшийся отомстить за убитого отца вождям враждующих кланов.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb