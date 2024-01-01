Спящая
Wink
Фильмы
Спящая
7.72024, Sleeping Woman
Ужасы, Фэнтези105 мин18+
Между мужем женщины в коме и ее сиделкой начинается роман, которому препятствуют сверхъестественные силы

Спящая (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Между мужем впавшей в кому женщины и ее сиделкой завязывается роман, а в доме начинает происходить сверхъестественное. Мистический триллер «Спящая женщина» — фильм из Испании, объединивший хичкоковские мотивы и атмосферу современных хорроров.

Сиделка Ана приезжает на остров, где ей предстоит ухаживать за Сарой, женой знаменитого скульптора Агустина. После попытки самоубийства женщина впала в кому, и муж стремится окружить ее заботой. Постепенно отношения Агустина и Аны становится гораздо ближе, но их роману мешают сверхъестественные явления. Сара не приходит в себя, но ее воля, кажется, обретает в доме осязаемые формы. И больше всего она хочет, чтобы Ана покинула их с Агустином дом и больше никогда не возвращалась.

Сможет ли Ана выбраться с острова живой, расскажет «Спящая» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Испания
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb