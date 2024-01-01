Спящая (фильм, 2024) смотреть онлайн

Между мужем впавшей в кому женщины и ее сиделкой завязывается роман, а в доме начинает происходить сверхъестественное. Мистический триллер «Спящая женщина» — фильм из Испании, объединивший хичкоковские мотивы и атмосферу современных хорроров.



Сиделка Ана приезжает на остров, где ей предстоит ухаживать за Сарой, женой знаменитого скульптора Агустина. После попытки самоубийства женщина впала в кому, и муж стремится окружить ее заботой. Постепенно отношения Агустина и Аны становится гораздо ближе, но их роману мешают сверхъестественные явления. Сара не приходит в себя, но ее воля, кажется, обретает в доме осязаемые формы. И больше всего она хочет, чтобы Ана покинула их с Агустином дом и больше никогда не возвращалась.



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