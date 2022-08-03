Дождь (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
История о том как архангельские тканекрасильщики с заморским фабрикантом конкурировали…
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ВЩАктёр
Василий
Щелоков
- КСАктриса
Кира
Смирнова
- ПВАктёр
Петр
Вишняков
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ЮЮАктриса
Юлия
Юльская
- ЮКСценарист
Юрий
Коваль
- БШСценарист
Борис
Шергин
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ВКХудожница
Вера
Кудрявцева-Енгалычева
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров