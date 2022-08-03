Дождь (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Дождь
Дождь (фильм, 1978)

9.11978, Дождь
Мультфильм9 мин16+

О фильме

История о том как архангельские тканекрасильщики с заморским фабрикантом конкурировали…

Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb