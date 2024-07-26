Среди существ, которые поглощают человеческие эмоции, находится избранная, обладающая мощной и опасной силой. «Самая большая луна», фильм 2024 года, — это яркая молодежная фантастика об искренности и чувствах на пределе. В картине снялись Филипп Янковский и Аристарх Венес.



В нашем мире существуют необычные создания, которые обладают сверхъестественным даром. Имя им — эмеры. Они не испытывают боли, не умеют любить, питаются человеческими эмоциями и даже имеют способность ими управлять. Однако эмеры как вид рискуют исчезнуть с лица Земли. Денис, эмер-полукровка, получает миссию — влюбить в себя девушку Катю и вызвать в ней горькое чувство безответной любви, которое наделит ее сокрушительной силой. Именно Катя — та избранная, которая поможет сохранить эмеров от вымирания, но она даже не подозревает, на что способна.



Что, если парень и девушка действительно полюбят друг друга? О том, какие испытания им предстоит преодолеть, расскажет захватывающий фильм «Самая большая луна», смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

