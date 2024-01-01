Хаген. В долине Нибелунгов
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Хаген. В долине Нибелунгов
7.62024, Hagen - Im Tal der Nibelungen
Драма, Фэнтези138 мин18+
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Хаген. В долине Нибелунгов (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Мастер-оружейник Хаген пытается спасти германское королевство от разрушительного влияния чужеземца Зигфрида. Масштабное фэнтези «Хаген. В долине Нибелунгов» (2024) — современное переосмысление эпической немецкой поэмы.

Оружейник Хаген — сирота, сумевший стать самым грозным воином бургундов. Но однажды в королевстве появляется Зигфрид, легендарный герой, сразивший грозного дракона Фафнира. Кровь чудовища даровала Зигфриду неуязвимость, и теперь самоуверенного повесу начали уважать и опасаться. И только Хаген непоколебимо и с подозрением наблюдает, как чужак получает все больше влияния в королевстве. Когда Зигфрид осмеливается попросить руки Кримхильды, прекрасной сестры короля Гунтера, тот соглашается при одном условии — Зигфрид должен помочь ему завоевать расположение королевы-валькирии. Сближение слабого монарха и коварного воина не нравится Хагену, во многом потому, что оружейник сам втайне влюблен в Кримхильду.

Что последует за опасным походом на родину валькирий, расскажет «Хаген. В долине Нибелунгов». Смотреть онлайн этот фильм вы сможете на видеосервисе Wink.

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Страна
Германия, Чехия
Жанр
Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Хаген. В долине Нибелунгов»