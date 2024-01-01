Хаген. В долине Нибелунгов (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Мастер-оружейник Хаген пытается спасти германское королевство от разрушительного влияния чужеземца Зигфрида. Масштабное фэнтези «Хаген. В долине Нибелунгов» (2024) — современное переосмысление эпической немецкой поэмы.
Оружейник Хаген — сирота, сумевший стать самым грозным воином бургундов. Но однажды в королевстве появляется Зигфрид, легендарный герой, сразивший грозного дракона Фафнира. Кровь чудовища даровала Зигфриду неуязвимость, и теперь самоуверенного повесу начали уважать и опасаться. И только Хаген непоколебимо и с подозрением наблюдает, как чужак получает все больше влияния в королевстве. Когда Зигфрид осмеливается попросить руки Кримхильды, прекрасной сестры короля Гунтера, тот соглашается при одном условии — Зигфрид должен помочь ему завоевать расположение королевы-валькирии. Сближение слабого монарха и коварного воина не нравится Хагену, во многом потому, что оружейник сам втайне влюблен в Кримхильду.
Что последует за опасным походом на родину валькирий, расскажет «Хаген. В долине Нибелунгов». Смотреть онлайн этот фильм вы сможете на видеосервисе Wink.
Хаген смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ФШРежиссёр
Филипп
Штеннерт
- СБРежиссёр
Сирил
Босс
- Актёр
Гийс
Нейбр
- ДМАктёр
Доминик
Маркус Сингер
- АШАктёр
Алессандро
Шустер
- РМАктриса
Розалинд
Мюнстер
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- Актёр
Яннис
Нивёнер
- ЙХАктёр
Йорг
Хартман
- БГАктёр
Бела
Габор Ленц
- ФШСценарист
Филипп
Штеннерт
- ДВСценарист
Дорон
Висоцки
- СБСценарист
Сирил
Босс
- ВГСценарист
Вольфганг
Гольбейн
- ЯЭПродюсер
Ян
Элерт
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ММХудожник
Матиас
Мюссе