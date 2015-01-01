Красота внутри (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образо�м: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb