Биография

То Джи-хан — южнокорейский актер. Родился в Тэджоне 24 сентября 1994 года. С детства мечтал сниматься в кино, но родители настаивали на более серьезной профессии. Некоторое время жил в Китае, чтобы отвлечься от мечты, но вернулся домой и начал проходить кастинги. Первые роли на экране То Джи-хан исполнил в 2009 году, снявшись в проектах «Будет ли снег на Рождество?» и «Принцесса вернулась». Сегодня фильмография актера насчитывает более 10 работ. То можно встретить в таких проектах, как «Баскетбол», «Отряд Хваран», «Муж на 100 дней», «Красота внутри», «Башня», «Мой путь», «Дьявольские деньги».