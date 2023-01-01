Отряд Хваран (сериал, 2016) смотреть онлайн

Альтернативная история, частично вдохновленная событиями на Корейском полуострове. На престол королевства Силла восходит король Тхэван Джинхын, и в этот жестокий период борьбы между тремя государствами ему нужна особая опора. Сериал «Отряд Хваран» рассказывает о необычной королевской армии под музыку от участников группы BTS.



Хваран — «цветочные мальчики» — не просто воинство. Это целый социальный институт, куда принимают не только самых сильных и подготовленных юношей, но и самых красивых. Однажды в один отряд попадают юноши совершенно разного характера и происхождения. В сериале будет все: и любовный треугольник, и личные драмы, и отчаянные битвы. А еще — трогательная дружба молодых людей, которые пройдут путь от совсем «зеленых» юнцов через серьезные испытания и станут настоящими мужчинами.



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