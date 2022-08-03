Отряд Хваран (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Красивая костюмированная дорама об элитном отряде воинов королевства Силла. Туда отбирали самых привлекательных и интеллектуально развитых молодых людей из разных слоев общества. Однажды в одном отряде оказались цветочные юноши (так переводится «хваран») совершенно разного происхождения.

