Отряд Хваран. Серия 12
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Отряд Хваран
1-й сезон
12-я серия

Отряд Хваран (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.52016, Hwarang
Исторический, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Красивая костюмированная дорама об элитном отряде воинов королевства Силла. Туда отбирали самых привлекательных и интеллектуально развитых молодых людей из разных слоев общества. Однажды в одном отряде оказались цветочные юноши (так переводится «хваран») совершенно разного происхождения.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb