WinkСериалыОтряд Хваран1-й сезон17-я серия
Отряд Хваран (сериал, 2016) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
9.52016, Hwarang
Исторический, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Красивая костюмированная дорама об элитном отряде воинов королевства Силла. Туда отбирали самых привлекательных и интеллектуально развитых молодых людей из разных слоев общества. Однажды в одном отряде оказались цветочные юноши (так переводится «хваран») совершенно разного происхождения.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Исторический
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb