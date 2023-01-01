Отряд Хваран (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+59 мин
Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Отряд Хваран
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Можно ли пройти путь от простолюдина до элиты, не изменив себе? Можно ли научиться брать ответственность за свои поступки? Можно ли научиться честности, если рос в атмосфере интриг? Дорама «Отряд Хваран» (1 сезон) раскроет ответы на все вопросы на Wink.
Хвараны — это лучшие из лучших, и юношей туда отбирают по всему королевству. Стать хвараном («цветочным юношей») считается большой честью, но вместе с ней, как водится, приходит и большая ответственность. Трое молодых людей из самых разных сословий попадают в один отряд под руководство мудрого наставника. Вместе они пройдут долгий путь, защищая королевство, свою любовь и дружбу, которая только крепнет от свалившихся на юных воинов испытаний.
Забавные и серьезные, трогательные и нелепые ситуации в красивой дораме с музыкой, написанной участниками BTS. Дораму «Отряд Хваран» смотреть бесплатно с русской озвучкой вы можете в онлайн-кинотеатре Wink.
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