Отряд Хваран (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Можно ли пройти путь от простолюдина до элиты, не изменив себе? Можно ли научиться брать ответственность за свои поступки? Можно ли научиться честности, если рос в атмосфере интриг? Дорама «Отряд Хваран» (1 сезон) раскроет ответы на все вопросы на Wink.



Хвараны — это лучшие из лучших, и юношей туда отбирают по всему королевству. Стать хвараном («цветочным юношей») считается большой честью, но вместе с ней, как водится, приходит и большая ответственность. Трое молодых людей из самых разных сословий попадают в один отряд под руководство мудрого наставника. Вместе они пройдут долгий путь, защищая королевство, свою любовь и дружбу, которая только крепнет от свалившихся на юных воинов испытаний.



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