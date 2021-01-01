Мастер Кид (мультфильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Красочный мультфильм из Китая о мальчике, который узнает о своей удивительной прошлой жизни и сталкивается с древним злом. Давным-давно в Китае жил Леон — непоседливый сын генерала и актрисы. Он очень хотел стать героем своего города и помочь неизлечимо больной матери, но как бы он ни старался, все заканчивалось плачевно. В один прекрасный день Леон отправляется на поиски потерявшегося кота и находит необычные яйца в пещере неподалеку. Мальчик уверен, что они принадлежат дракону и по легенде могут справиться с любой болезнью. Однако из яйца вылупляется не огнедыщащий ящер, а всего лишь слизень золотого цвета. Необычное создание сообщает Леону, что он — реинкарнация древнего героя, обладающего удивительной силой. Вот только теперь неопытному мальчугану придется столкнуться с врагом, который когда-то победил его в прошлой жизни. Справится ли Леон с такой ответственностью, увидите, когда будете смотреть онлайн «Мастер Кид» — мультфильм 2021 года уже доступен на Wink.



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