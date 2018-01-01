Чудесный призрак (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак. Судьба посылает бедолаге шанс в виде равнодушного к правосудию соседа, хозяина секции по дзюдо. Тот может видеть призрака, разговаривать с ним, но принципиально не желает вмешиваться в чужие дела, заботясь только о маленькой дочке. Теперь Тхэ-джин не отцепится от нового знакомого, пока тот не поможет ему завершить начатое.



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