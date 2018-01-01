Чудесный призрак (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак. Судьба посылает бедолаге шанс в виде равнодушного к правосудию соседа, хозяина секции по дзюдо. Тот может видеть призрака, разговаривать с ним, но принципиально не желает вмешиваться в чужие дела, заботясь только о маленькой дочке. Теперь Тхэ-джин не отцепится от нового знакомого, пока тот не поможет ему завершить начатое.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Криминал, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЧВРежиссёр
Чо
Вон-хи
- Актёр
Ма
Дон-сок
- КЁАктёр
Ким
Ён-гван
- ЛЮАктриса
Ли
Ю-ён
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- ЧДАктёр
Чу
Джин-мо
- ЧЮАктриса
Чхве
Ю-ри
- КААктриса
Ким
А-ра
- ХДАктёр
Хо
Джэ-хо
- КГАктёр
Ко
Гю-пхиль
- КССценарист
Ким
Сон-джин
- КСПродюсер
Ким
Сон-джин
- СДПродюсер
Сон
Джон-у
- ЛДХудожник
Ли
Джэ-сон
- НДХудожница
Нам
Джи-су
- ПКМонтажёр
Пак
Кён-сук
- МЁКомпозитор
Мок
Ён-джин