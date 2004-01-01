Призрак в доспехах 2: Невинность (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девятый отдел расследует череду загадочных убийств, которые совершили андроиды с нелегальными чувствами. «Призрак в доспехах 2: Невинность» (2004) — полнометражный сиквел знаменитого аним�е, где место главного героя занял киборг Бато.
Несмотря на то, что Майор Кусанаги исчезла, Девятый отдел продолжает работу. Киборг-громила Бато в мыслях все еще возвращается к событиям прошлого, однако вскоре его занимает новое загадочное дело. Андроиды, созданные для плотских утех, начинают убивать своих хозяев, а после самоуничтожаются. Вероятная причина этого — наличие у этих андроидов нелегальных чувств и эмоций. Расследование приводит Бато и его напарника Тогусу в компанию Locus Solus, которую подозревают в жестких нарушениях норм андроидостроения.
Узнать тайну корпорации поможет «Призрак в доспехах 2: Невинность». Мультфильм в стиле аниме от режиссера Мамору Осии можно смотреть онлайн на Wink.
Призрак в доспехах 2: Невинность смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Драма, Фэнтези, Аниме, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- МОРежиссёр
Мамору
Осии
- ЭФАктриса
Эмико
Фуку
- ЮФАктёр
Юдзуру
Фудзимото
- ЮНАктёр
Ютака
Накано
- ТОАктёр
Тамио
Оки
- НТАктёр
Наото
Такэнака
- ГААктёр
Го
Аоба
- АОАктёр
Акио
Оцука
- ЭААктёр
Эисукэ
Асакура
- КЯАк�тёр
Коити
Ямадэра
- АТАктриса
Ацуко
Танака
- РЭСценарист
Ричард
Эпкар
- МОСценарист
Мамору
Осии
- МССценарист
Масамунэ
Сиро
- МКСценарист
Мэри
Клэйпул
- МИПродюсер
Мицухиса
Исикава
- МТПродюсер
Маки
Тэрасима-Фурута
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- СХХудожник
Сюити
Хирата
- ЁТХудожник
Ёхэй
Танэда
- СММонтажёр
Сатико
Мики
- ТНМонтажёр
Тихиро
Накано
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи