Призрак в доспехах 2: Невинность
Wink
Фильмы
Призрак в доспехах 2: Невинность
8.02004, Innocence
Аниме, Мультфильм95 мин18+


Призрак в доспехах 2: Невинность (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девятый отдел расследует череду загадочных убийств, которые совершили андроиды с нелегальными чувствами. «Призрак в доспехах 2: Невинность» (2004) — полнометражный сиквел знаменитого аниме, где место главного героя занял киборг Бато.

Несмотря на то, что Майор Кусанаги исчезла, Девятый отдел продолжает работу. Киборг-громила Бато в мыслях все еще возвращается к событиям прошлого, однако вскоре его занимает новое загадочное дело. Андроиды, созданные для плотских утех, начинают убивать своих хозяев, а после самоуничтожаются. Вероятная причина этого — наличие у этих андроидов нелегальных чувств и эмоций. Расследование приводит Бато и его напарника Тогусу в компанию Locus Solus, которую подозревают в жестких нарушениях норм андроидостроения.

Узнать тайну корпорации поможет «Призрак в доспехах 2: Невинность». Мультфильм в стиле аниме от режиссера Мамору Осии можно смотреть онлайн на Wink.

Призрак в доспехах 2: Невинность смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Драма, Фэнтези, Аниме, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак в доспехах 2: Невинность»