Призрак в доспехах 2: Невинность (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Девятый отдел расследует череду загадочных убийств, которые совершили андроиды с нелегальными чувствами. «Призрак в доспехах 2: Невинность» (2004) — полнометражный сиквел знаменитого аним�е, где место главного героя занял киборг Бато.



Несмотря на то, что Майор Кусанаги исчезла, Девятый отдел продолжает работу. Киборг-громила Бато в мыслях все еще возвращается к событиям прошлого, однако вскоре его занимает новое загадочное дело. Андроиды, созданные для плотских утех, начинают убивать своих хозяев, а после самоуничтожаются. Вероятная причина этого — наличие у этих андроидов нелегальных чувств и эмоций. Расследование приводит Бато и его напарника Тогусу в компанию Locus Solus, которую подозревают в жестких нарушениях норм андроидостроения.



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