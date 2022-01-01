Расхитители гробниц. Манускрипт дракона (2022 год) смотреть онлайн

Группа искателей приключений отправляется в опасное путешествие, чтобы найти артефакт, способный снять проклятие с их подруги. Фильм «Расхитители гробниц. Манускрипт дракона» — захватывающий фэнтези-экшен по знаменитой серии китайских бестселлеров «Моцзинь».



Вернувшись из опасного приключения в древнем городе Цзиньцзюэ, смелая Ширли Ян понимает, что на ней лежит страшное проклятие. Чтобы его снять, нужно отправиться в Лунлинский подземный лабиринт, где хранится мощный артефакт — Манускрипт дракона. Только его мощь способна победить грозный недуг. На помощь Ширли приходит Ху Баи. Он использует свои связи, чтобы собрать команду искателей приключений, которым не страшны напасти лабиринта. В пути им предстоит столкнуться со множеством удивительных существ — гигантским сомом, красноглазыми волками, пауками с человеческими лицами и даже драконом.



