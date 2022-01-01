Расхитители гробниц. Манускрипт дракона (2022 год) смотреть онлайн

Расхитители гробниц. Манускрипт дракона
Расхитители гробниц. Манускрипт дракона
8.02022, Long ling mi ku
Фэнтези, Приключения86 мин16+
Искатели приключений ищут артефакт, способный снимать проклятие. Фэнтези-экшен по серии китайских бестселлеров

О фильме

Группа искателей приключений отправляется в опасное путешествие, чтобы найти артефакт, способный снять проклятие с их подруги. Фильм «Расхитители гробниц. Манускрипт дракона» — захватывающий фэнтези-экшен по знаменитой серии китайских бестселлеров «Моцзинь».

Вернувшись из опасного приключения в древнем городе Цзиньцзюэ, смелая Ширли Ян понимает, что на ней лежит страшное проклятие. Чтобы его снять, нужно отправиться в Лунлинский подземный лабиринт, где хранится мощный артефакт — Манускрипт дракона. Только его мощь способна победить грозный недуг. На помощь Ширли приходит Ху Баи. Он использует свои связи, чтобы собрать команду искателей приключений, которым не страшны напасти лабиринта. В пути им предстоит столкнуться со множеством удивительных существ — гигантским сомом, красноглазыми волками, пауками с человеческими лицами и даже драконом.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb