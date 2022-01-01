Бесстрашный (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Предводитель банды нищих, несправедливо обвиненный в четырех убийствах, уходит в изгнание, чтобы найти виновников. Фильм «Бесстрашный» — фэнтези-боевик из Китая, снятый Донни Йеном, который также исполнил в нем гла�вную роль.
Сироту Цяо Фэна воспитывали приемные родители, жившие в империи Сун. Повзрослев, он стал уважаемым лидером банды нищих, которая гордится верностью своим идеалам. Но вот однажды Цяо Фэн становится главным подозреваемым сразу в четырех убийствах: своего помощника, приемных родителей и монаха, который обучал его боевым искусствам. Бывшие товарищи отворачиваются от Фэна, и он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти истинных убийц. Верит ему только девушка по имени Ачжу — воровка, которая хочет похитить священный шаолиньский свиток.
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Информация
Рейтинг
- СЧРежиссёр
Стив
Чэн
- ККРежиссёр
Кам
Ка-Вай
- ДЙРежиссёр
Донни
Йен
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДРАктёр
Джавад
Рамезани
- УЮАктёр
У
Юэ
- ЮЧАктриса
Юки
Чэнь
- СЛАктриса
Сиа
Лю
- КХАктриса
Кара
Хуэй
- ЭЧАктёр
Эдди
Чун
- ГВАктриса
Грэйс
Вон
- РЛАктёр
Рэй
Лю
- ЦСАктёр
Цуй
Сиу-Мин
- ССАктёр
Сюй
Сяндун
- ЮЧАктёр
Юэнь
Чун-Янь
- ЮКАктёр
Юй
Кан
- ЛЧСценарист
Луис
Ча
- ЛЦПродюсер
Ли
Цзе
- УЮПродюсер
У
Юэ
- ВЦПродюсер
Вон
Цзин
- СЧПродюсер
Сунь
Чжунхуай
- ЛШХудожник
Лю
Шиюнь
- КУМонтажёр
Ка
Уин Ли
- ЧЧОператор
Чань
Чиин