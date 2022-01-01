Бесстрашный
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Бесстрашный
8.42022, Tian long ba bu zhi qiao feng chuan
Боевики, Фэнтези124 мин18+
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Бесстрашный (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Предводитель банды нищих, несправедливо обвиненный в четырех убийствах, уходит в изгнание, чтобы найти виновников. Фильм «Бесстрашный» — фэнтези-боевик из Китая, снятый Донни Йеном, который также исполнил в нем главную роль.

Сироту Цяо Фэна воспитывали приемные родители, жившие в империи Сун. Повзрослев, он стал уважаемым лидером банды нищих, которая гордится верностью своим идеалам. Но вот однажды Цяо Фэн становится главным подозреваемым сразу в четырех убийствах: своего помощника, приемных родителей и монаха, который обучал его боевым искусствам. Бывшие товарищи отворачиваются от Фэна, и он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти истинных убийц. Верит ему только девушка по имени Ачжу — воровка, которая хочет похитить священный шаолиньский свиток.

Добьется ли Фэн справедливости, вы узнаете, если будете смотреть «Бесстрашный» онлайн на нашем видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Китай, Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Фэнтези

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесстрашный»

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