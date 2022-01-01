Бесстрашный (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Предводитель банды нищих, несправедливо обвиненный в четырех убийствах, уходит в изгнание, чтобы найти виновников. Фильм «Бесстрашный» — фэнтези-боевик из Китая, снятый Донни Йеном, который также исполнил в нем гла�вную роль.



Сироту Цяо Фэна воспитывали приемные родители, жившие в империи Сун. Повзрослев, он стал уважаемым лидером банды нищих, которая гордится верностью своим идеалам. Но вот однажды Цяо Фэн становится главным подозреваемым сразу в четырех убийствах: своего помощника, приемных родителей и монаха, который обучал его боевым искусствам. Бывшие товарищи отворачиваются от Фэна, и он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти истинных убийц. Верит ему только девушка по имени Ачжу — воровка, которая хочет похитить священный шаолиньский свиток.



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