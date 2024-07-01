Проклятие демона (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

История любви юноши-альбиноса с даром исцеления и одержимой девушки ждет вас в захватывающей хоррор-мелодраме «Проклятие демона» — фильм стал сиквелом тайского хита «Красу: Нечеловеческий поцелуй».



Девочка Сау стала сосудом для жуткого демона Красу. По ночам ее голова отделяется от тела, летает по окрестностям и пугает людей. Местный католический священник уверен, что может справиться с проклятием, но его снадобья оказываются бесполезны. Тем не менее в церкви Сау знакомится с Клаудом, странноватым мальчиком-альбиносом, способным исцелять болезни прикосновением рук. Между ними завязывается крепкая дружба. Когда 12 лет спустя проклятие становится абсолютно невыносимо, Клауд решает помочь девушке изгнать страшного духа. Времени осталось не так много, ведь на Красу начинается охота.



Победит ли любовь злые силы, вы узнаете, если будете смотреть «Проклятие демона» 2023 года онлайн на нашем видеосервисе Wink.

