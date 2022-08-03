Самое первое рождество
Wink
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Самое первое рождество
8.32019, Il primo Natale
Фэнтези, Приключения99 мин12+

Самое первое рождество (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Сальво — убежденный атеист: еще бы, он промышляет кражей предметов духовного искусства. Отец Валентино — благочестивый священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы, Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества. Им предстоит узнать о себе много нового, проявить мужество перед опасностью в лице царя Ирода и, рискуя собственной жизнью, спасти маленького Иисуса.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самое первое рождество»