Самое первое рождество (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сальво — убежденный атеист: еще бы, он промышляет кражей предметов духовного искусства. Отец Валентино — благочестивый священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы, Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества. Им предстоит узнать о себе много нового, проявить мужество перед опасностью в лице царя Ирода и, рискуя собственной жизнью, спасти маленького Иисуса.
СтранаИталия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СФРежиссёр
Сальво
Фикарра
- ВПРежиссёр
Валентино
Пиконе
- СФАктёр
Сальво
Фикарра
- ВПАктёр
Валентино
Пиконе
- МПАктёр
Массимо
Пополицио
- РМАктриса
Роберта
Маттеи
- ДМАктёр
Джакомо
Маттиа
- ДКАктёр
Джованни
Калканьо
- МСАктёр
Мауро
Спилатери
- МЧАктёр
Массимо
Чаньина
- СФСценарист
Сальво
Фикарра
- ВПСценарист
Валентино
Пиконе
- НГСценарист
Никола
Гуальяноне
- ДППродюсер
Джанлука
Пассоне
- КДМонтажёр
Клаудио
Ди Мауро
- ДЧОператор
Даниэле
Чипри
- КККомпозитор
Карло
Кривелли