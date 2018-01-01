Wink
Самое первое рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Самое первое рождество»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самое первое рождество»

Режиссёры

Сальво Фикарра

Salvatore Ficarra
Режиссёр
Валентино Пиконе

Valentino Picone
Режиссёр

Актёры

Сальво Фикарра

Salvatore Ficarra
АктёрSalvo (в титрах: Ficarra)
Валентино Пиконе

Valentino Picone
АктёрValentino (в титрах: Picone)
Массимо Пополицио

Massimo Popolizio
АктёрErode
Роберта Маттеи

Roberta Mattei
АктрисаRebecca
Джакомо Маттиа

Giacomo Mattia
АктёрIsacco
Джованни Калканьо

Giovanni Calcagno
АктёрEzechia
Мауро Спилатери

Mauro Spitaleri
АктёрIndovino
Массимо Чаньина

Massimo Cagnina
АктёрIsaia

Сценаристы

Сальво Фикарра

Salvatore Ficarra
Сценарист
Валентино Пиконе

Valentino Picone
Сценарист
Никола Гуальяноне

Nicola Guaglianone
Сценарист

Продюсеры

Джанлука Пассоне

Gianluca Passone
Продюсер

Монтажёры

Клаудио Ди Мауро

Claudio Di Mauro
Монтажёр

Операторы

Даниэле Чипри

Daniele Ciprì
Оператор

Композиторы

Карло Кривелли

Carlo Crivelli
Композитор