Вышедший из тюрьмы бандит верит, что только он и его дочь могут положить конец мировому проклятию. Фильм «Салем» — амбициозная смесь криминальной драмы и магического реализма. Премьера состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.



Джибрилю 14 лет, и он один из самых активных членов банды, орудующей в трущобах Марселя. Джибриль влюблен в Камиллу из противоборствующей группировки, занявшей соседние районы. Положение влюбленных усугубляется, когда Камилла узнает, что забеременела. На глазах у Джибриля умирает один из членов враждебного клана, перед смертью проклиная соратников парня и весь мир. Подросток попадает в тюрьму на 12 лет. Выйдя на свободу, Джибриль хочет найти свою дочь Али, потому что уверен: только она сможет спасти людей от надвигающейся беды. Тем временем на улицах Марселя кружит рой цикад, и ситуация становится все более таинственной и тревожной.



Сможет ли герой найти общий язык с дочерью и побороть неведомые силы, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Салем» онлайн на Wink.

