Гадкая сестра
Wink
Фильмы
Гадкая сестра
6.82025, Den stygge stesøsteren
Ужасы, Фантастика109 мин18+
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Гадкая сестра (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Новаторский боди-хоррор с элементами черной комедии: мрачное переосмысление сказки о Золушке от лица ее сводной сестры Эльвиры. Фильм «Гадкая сестра» — ужасы в духе «Субстанции» и Дэвида Кроненберга.

На фоне средневекового королевства одинокая Эльвира, чувствующая себя недостаточно красивой, живет в тени своей безупречной сводной сестры Агнес, и мечтает завоевать сердце принца Юлиана. Когда их мать, оказавшись в долгах после смерти мужа, решает изменить судьбу семьи через внешность дочери, Эльвира подвергается цепи болезненных косметических процедур — от хирургии до эстетических экспериментов. Постепенно она превращается в нечто чудовищное, минируя грань между красотой и уродством. Не просто хоррор — это жесткая сатира на индустрию красоты и давление общества, где бал выступает мерой признания, а любая «туфелька» достается ценой собственного тела. Яркие, шокирующие сцены и метафорическая жертвенность Эльвиры вызывают одновременно отвращение и сочувствие.

Готовы увидеть, насколько далеко можно зайти ради идеала — и что можно потерять на этом пути? Фильм «Гадкая сестра» (2025) доступен для онлайн-просмотра на Wink.

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Страна
Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гадкая сестра»