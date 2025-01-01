Гадкая сестра (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Новаторский боди-хоррор с элементами черной комедии: мрачное переосмысление сказки о Золушке от лица ее сводной сестры Эльвиры. Фильм «Гадкая сестра» — ужасы в духе «Субстанции» и Дэвида Кроненберга.
На фоне средневекового королевства одинокая Эльвира, чувствующая себя недостаточно красивой, живет в тени своей безупречной сводной сестры Агнес, и мечтает завоевать сердце принца Юлиана. Когда их мать, оказавшись в долгах после смерти мужа, решает изменить судьбу семьи через внешность дочери, Эльвира подвергается цепи болезненных косметических процедур — от хирургии до эстетических экспериментов. Постепенно она превращается в нечто чудовищное, минируя грань между красотой и уродством. Не просто хоррор — это жесткая сатира на индустрию красоты и давление общества, где бал выступает мерой признания, а любая «туфелька» достается ценой собственного тела. Яркие, шокирующие сцены и метафорическая жертвенность Эльвиры вызывают одновременно отвращение и сочувствие.
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Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эмили
Блихфельдт
- ЛМАктриса
Леа
Мюрен
- МГАктёр
Мальте
Гордингер
- АДАктриса
Ане
Даль Торп
- ТСАктриса
Теа
Софи Лох Несс
- ФФАктриса
Фло
Фагерли
- ИКАктёр
Исак
Калмрот
- РКАктёр
Ральф
Карлссон
- ИААктёр
Исак
Аспберг
- АВАктёр
Альбен
Вайденблад
- ОЧАктриса
Оксана
Черкашина
- КХАктриса
Катажина
Херман
- АЛАктёр
Адам
Лундгрен
- ВРАктёр
Вилли
Рамнек Петри
- СФАктриса
Сесилия
Форсс
- ЭБСценарист
Эмили
Блихфельдт
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- ОНМонтажёр
Оливия
Неергаард-Холм
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- ЙЭКомпозитор
Йон
Эрик Кода