Гадкая сестра (фильм, 2025) смотреть онлайн

Новаторский боди-хоррор с элементами черной комедии: мрачное переосмысление сказки о Золушке от лица ее сводной сестры Эльвиры. Фильм «Гадкая сестра» — ужасы в духе «Субстанции» и Дэвида Кроненберга.



На фоне средневекового королевства одинокая Эльвира, чувствующая себя недостаточно красивой, живет в тени своей безупречной сводной сестры Агнес, и мечтает завоевать сердце принца Юлиана. Когда их мать, оказавшись в долгах после смерти мужа, решает изменить судьбу семьи через внешность дочери, Эльвира подвергается цепи болезненных косметических процедур — от хирургии до эстетических экспериментов. Постепенно она превращается в нечто чудовищное, минируя грань между красотой и уродством. Не просто хоррор — это жесткая сатира на индустрию красоты и давление общества, где бал выступает мерой признания, а любая «туфелька» достается ценой собственного тела. Яркие, шокирующие сцены и метафорическая жертвенность Эльвиры вызывают одновременно отвращение и сочувствие.



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