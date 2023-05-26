Загадка оборотня (фильм, 2022) смотреть онлайн

Внук сельской целительницы обнаруживает в себе способности своей бабки, когда в округе начинает гибнуть скот — драма в жанре магического реализма, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале. Джеки живет в деревне, расположенной где-то во французских Альпах. Он ухаживает за своей бабкой Жизель, которая обладает способностями к исцелению и пользуется уважением местных жителей. Сам Джеки занимается музыкой и проводит время в баре, не сильно задумываясь о будущем. Жизнь Джеки переворачивает внезапная трагедия, после которой он вдруг обнаруживает в себе дар Жизель. Парень помогает излечиться от странной болезни девушке Эльзе, а в это время в округе появляется волк, нападающий на пасущихся овец.

