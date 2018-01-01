Wink
Фильмы
Загадка оборотня
Актёры и съёмочная группа фильма «Загадка оборотня»

Актёры

Тома Париги

Тома Париги

Thomas Parigi
АктёрJacky Caillou
Эдвиг Блондио

Эдвиг Блондио

Edwige Blondiau
АктрисаGisèle Caillou
Лу Лампрос

Лу Лампрос

Lou Lampros
АктрисаElsa
Жан-Луи Куллок

Жан-Луи Куллок

Jean-Louis Coullo'ch
АктёрHervé
Жорж Иснард

Жорж Иснард

Georges Isnard
АктёрM. Bert
Сиван Гараваньо

Сиван Гараваньо

Sivan Garavagno
АктёрLoïc
Жан-Марк Равера

Жан-Марк Равера

Jean-Marc Ravera
АктёрLe maire

Операторы

Матье Годе

Матье Годе

Mathieu Gaudet
Оператор

Композиторы

Клеман Декоден

Клеман Декоден

Clément Decaudin
Композитор