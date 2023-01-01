WinkВсе подборкиФильмы про Великую Отечественную войну
Фильмы про Великую Отечественную войну
9.6
На войне как на войне
1968, 107 мин
Бесплатно
8.9
Воспоминания Победы
2021, 64 мин
9.2
Бронекатер
2020, 65 мин
Бесплатно
9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика
1967, 74 мин
Бесплатно
9.3
Завтра была война
1987, 84 мин
Бесплатно
9.2
Проверка на дорогах
1971, 91 мин
Бесплатно
9.5
Женя, Женечка и «Катюша»
1967, 80 мин
Бесплатно
9.6
Небесный тихоход
1945, 80 мин
9.6
Родная кровь
1963, 85 мин
Бесплатно
9.4
На семи ветрах
1962, 100 мин
Бесплатно
9.4
Старшина
1979, 83 мин
Бесплатно
9.2
Торпедоносцы
1983, 90 мин
Бесплатно
9.3
Александр Маленький
1981, 94 мин
Бесплатно
9.1
Жаворонок
1964, 85 мин
Бесплатно
8.3
Сталинград. Мы еще живы или нет?
2021, 60 мин
9.5
28 панфиловцев
2016, 115 мин
9.0
Последний бой
2012, 137 мин
Бесплатно
8.9
Кукушка
2002, 99 мин
9.3
Праведник
2022, 156 мин
9.1
1941. Крылья над Берлином
2022, 100 мин
Бесплатно
9.4
Летчик
2021, 101 мин
Бесплатно
8.6
Я подарю тебе победу
2019, 97 мин
9.0
Солдаты
1956, 100 мин
Бесплатно
9.4
В небе «ночные ведьмы»
1981, 75 мин
Бесплатно
8.9
Лето 1941 года
2022, 108 мин
9.4
Шел четвертый год войны...
1983, 81 мин
Бесплатно
8.5
Порох
1985, 87 мин
Бесплатно
9.4
Минута молчания
1971, 95 мин
Бесплатно
9.1
Рядовой Чээрин
2020, 91 мин
8.7
Учености плоды
2021, 160 мин
9.3
В трудный час
1961, 95 мин
Бесплатно
8.4
Майские звезды
1959, 87 мин
Бесплатно
9.1
Коридор бессмертия
2019, 134 мин
Бесплатно
9.2
Приказ: Перейти границу
1982, 86 мин
Бесплатно
8.5
Летняя поездка к морю
1978, 83 мин
Бесплатно
8.6
Зося
1967, 63 мин
Бесплатно
8.7
Сокровища партизанского леса
2022, 98 мин
7.9
Живой
2022, 68 мин
9.2
Ржев
2019, 111 мин
9.1
Ижорский батальон
1972, 88 мин
Бесплатно
9.4
А зори здесь тихие...
2015, 111 мин
8.9
Память сердца
1958, 91 мин
Бесплатно
9.2
О тех, кого помню и люблю
1973, 75 мин
Бесплатно
9.1
Так начиналась легенда
1976, 61 мин
Бесплатно
7.9
Война Анны
2018, 71 мин
Бесплатно
9.2
Наградить посмертно
1986, 83 мин
Бесплатно
9.2
Приказ: Огонь не открывать
1981, 87 мин
Бесплатно
9.1
Обелиск
1976, 94 мин
Бесплатно