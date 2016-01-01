Лейтенант (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Ноябрь, 1941 год. Группа солдат во главе с молодым лейтенантом Иваном Горчаковым отправляется на задание — взорвать артиллерийскую немецкую базу и остановить наступление немцев на Москву. За 48 часов им предстоит преодолеть 60 километров по открытому пространству. Во время этого сложнейшего пути важно не только выстоять, но и остаться людьми...



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