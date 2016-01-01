Лейтенант (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Ноябрь, 1941 год. Группа солдат во главе с молодым лейтенантом Иваном Горчаковым отправляется на задание — взорвать артиллерийскую немецкую базу и остановить наступление немцев на Москву. За 48 часов им предстоит преодолеть 60 километров по открытому пространству. Во время этого сложнейшего пути важно не только выстоять, но и остаться людьми...
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- ЕЭРежиссёр
Евгений
Эпштейн
- АЛАктёр
Антон
Левин
- ВЗАктёр
Виктор
Забровский
- СРАктёр
Степан
Румянцев
- СБАктёр
Сергей
Бойков
- СОАктёр
Сергей
Остапюк
- ВДАктёр
Вячеслав
Дергачев
- ЕМАктёр
Евгений
Мендус
- АМАктёр
Александр
Муштуков
- ЯЛАктёр
Ярослав
Лозяк
- ЕЭСценарист
Евгений
Эпштейн
- АЛСценарист
Антон
Левин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АВОператор
Андрей
Валенцов
- ИСОператор
Иван
Савченко