Чаклун и Румба (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
9.02007, Чаклун и Румба
Драмы, Военные78 мин18+
Сюжет
В центре лирико-драматического повествования - фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной - сапера Федора Чаклуна и его четвероногого помощника - специально обученной овчарки по кличке Румба.
С помощью Румбы Федор обнаруживает заминированн�ый участок дороги и предупреждает об этом старшего по званию - младшего лейтенанта Светлану. Но девушка, увлеченная флиртом с подполковником, забывает перекрыть дорогу.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АГРежиссёр
Андрей
Голубев
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- ОРАктриса
Ольга
Рептух
- АШАктёр
Алексей
Шедько
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- АГАктёр
Андрей
Голубев
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- АПАктриса
Алла
Пролич
- ЗБАктриса
Зоя
Белохвостик
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- АГСценарист
Андрей
Голубев
- АВОператор
Александр
Власов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий