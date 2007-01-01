Чаклун и Румба (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В центре лирико-драматического повествования - фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной - сапера Федора Чаклуна и его четвероногого помощника - специально обученной овчарки по кличке Румба.



С помощью Румбы Федор обнаруживает заминированн�ый участок дороги и предупреждает об этом старшего по званию - младшего лейтенанта Светлану. Но девушка, увлеченная флиртом с подполковником, забывает перекрыть дорогу.



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