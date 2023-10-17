Дикие звери мира (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Действие происходит весной 1945 года в маленьком белорусском городке и повествует о судьбе «детей войны». Девятилетний Юрик после того, как погибла его мама, а отец пропал без вести, живёт у родственников. Его друг Заяц — один из не многих, переживших бомбёжку Минска, и теперь понимает, о чём думают вещи и животные. Однажды, в городок приезжает выставка «Дикие звери мира», на которую мальчишки очень хотят попасть, но для этого им нужно достать деньги…

