Зеленые цепочки (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Лето 1941 года. Юные Степа и Миша возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. В дороге они помогают однорукому мужчине, который назвался дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться – в результате его багаж остается у пионеров. В Ленинграде ребята открывают чемодан и находят там ракеты, которые используются фашистами для того, чтобы вражеским самолетам было проще разрушать советские города и села. Друзья хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который, как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант.



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