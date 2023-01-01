Зеленые цепочки (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
9.51970, Зеленые цепочки
Приключения92 мин18+
О фильме
Лето 1941 года. Юные Степа и Миша возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. В дороге они помогают однорукому мужчине, который назвался дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться – в результате его багаж остается у пионеров. В Ленинграде ребята открывают чемодан и находят там ракеты, которые используются фашистами для того, чтобы вражеским самолетам было проще разрушать советские города и села. Друзья хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который, как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант.
Зеленые цепочки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ГАРежиссёр
Григорий
Аронов
- ИУАктёр
Игорь
Урумбеков
- ВЛАктёр
Владимир
Лелетко
- ПЛАктёр
Павел
Луспекаев
- ОБАктёр
Олег
Белов
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- ЛГАктриса
Людмила
Глазова
- АЛАктёр
Аристарх
Ливанов
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- АЛАктёр
Александр
Липов
- ЮОАктёр
Юрий
Оськин
- ГМСценарист
Герман
Матвеев
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ВГХудожник
Владимир
Гасилов
- ОИМонтажёр
О.
Иванова
- НЖОператор
Николай
Жилин
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц