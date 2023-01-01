Зеленые цепочки
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Зеленые цепочки

Зеленые цепочки (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

9.51970, Зеленые цепочки
Приключения92 мин18+

О фильме

Лето 1941 года. Юные Степа и Миша возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. В дороге они помогают однорукому мужчине, который назвался дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться – в результате его багаж остается у пионеров. В Ленинграде ребята открывают чемодан и находят там ракеты, которые используются фашистами для того, чтобы вражеским самолетам было проще разрушать советские города и села. Друзья хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который, как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант.

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Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленые цепочки»