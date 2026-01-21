Нашествие (фильм, 1944) смотреть онлайн
1944, Нашествие
Военный94 мин
О фильме
Одноименная пьеса Леонида Леонова, положенная в основу сценария, была написана в самом начале войны в трагический период стремительного захвата фашистскими войсками советских территорий.
Автор, потрясенный двумя фотографиями - расстрелянной маленькой девочки и мертвой Зои Космодемьянской - написал гневное произведение, в котором предрекал неминуемый разгром фашизма.
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АРРежиссёр
Абрам
Роом
- ОЖРежиссёр
Олег
Жаков
- ВГАктёр
Владимир
Гремин
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ЛГАктриса
Людмила
Глазова
- ЗМАктриса
Зинаида
Морская
- ЛШАктриса
Людмила
Шабалина
- ВВАктёр
В.
Валерский
- СААктёр
Святослав
Астафьев
- МЭАктёр
М.
Эппельбаум
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ВВАктёр
Василий
Ванин
- ВБАктёр
Владимир
Балашов
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- ЛЛСценарист
Леонид
Леонов
- СИОператор
Сергей
Иванов