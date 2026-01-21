Нашествие (фильм, 1944) смотреть онлайн

Нашествие
1944, Нашествие
Военный94 мин0+
О фильме

Одноименная пьеса Леонида Леонова, положенная в основу сценария, была написана в самом начале войны в трагический период стремительного захвата фашистскими войсками советских территорий.

Автор, потрясенный двумя фотографиями - расстрелянной маленькой девочки и мертвой Зои Космодемьянской - написал гневное произведение, в котором предрекал неминуемый разгром фашизма.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb