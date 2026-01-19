Туннель
Wink
Фильмы
Туннель

Туннель (фильм, 1966) смотреть онлайн

9.11966, Туннель
Военный92 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Румыния, 1944. Чтобы помешать наступлению советских войск, фашисты решают взорвать единственный путь в горах. Группа советских и румынских разведчиков успешно выполняет задание по разминированию туннеля.

Страна
Румыния, СССР
Жанр
Военный
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb